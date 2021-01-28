Завдяки мемам: Берні Сандерс з інавгурації Байдена зібрав 2 мільйони доларів на благодійність

Фото американського сенатора Берні Сандерса розлітолось мережею одразу після інавгурації Джозефа Байдена 20 січня. Чоловік зосереджено сидів на кріслі у теплій куртці, захисній масці та з теплими в'язаними рукавицями, і таким чином став "мемом" у соцмережах.

Джерело: Associated Press

Кумедний фотоколаж із зображенням Сандерса публікувала навіть зірка Сара Джесіка Паркер та Раян Рейнольдс.

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Берні Сандерс зібрав кошти завдяки мемам

Американський політик одразу зреагував на ажіотаж навколо його персони і поки ще був у трендах соцмереж випустив футболки із його зображенням, де він набурмосено сидить у кріслі під час інавгурації. Її ціна – 45 доларів; першу партію було розкуплено за пів години. Окрім них, на сайті Сандерса можна придбати світшоти і наклейки.

Відтак, суму в 1,8 мільйона доларів за продаж футболок він зібрав всього за 5 днів. Усі гроші політик спрямує на допомогу благодійним організаціям у Вермонті – рідному штаті Сандерса.

Ми з Джейн (дружина Сандерса, – Showbiz) були вражені тією креативністю, яку люди продемонстрували за останній тиждень. Ми раді, що можемо використати мою інтернет-популярність для допомоги нужденним жителям Вермонта,

– поділився сенатор.