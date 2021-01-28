Фото американского сенатора Берни Сандерса разлетелось по сети сразу после инаугурации Джозефа Байдена 20 января. Мужчина сосредоточенно сидел на кресле в теплой куртке, защитной маске и с теплыми вязаными рукавицами, и таким образом стал "мемом" в соцсетях.

Источник: Associated Press

Забавный фотоколлаж с изображением Сандерса публиковала даже звезда Сара Джессика Паркер и Райан Рейнольдс.

К слову Перчатки сенатора США на инаугурации взорвали сеть: курьезные фото

Берни Сандерс собрал средства благодаря мемам

Американский политик сразу среагировал на ажиотаж вокруг его персоны и пока еще был в трендах соцсетей выпустил футболки с его изображением, где он нахмуренно сидит в кресле во время инаугурации. Ее цена – 45 долларов; первая партия была раскуплена за полчаса. Кроме них, на сайте Сандерса можно приобрести свитшоты и наклейки.

Так, сумму в 1,8 миллиона долларов за продажу футболок он собрал всего за 5 дней. Все деньги политик направит на помощь благотворительным организациям в Вермонте – родном штате Сандерса.

Мы с Джейн (жена Сандерса, – Showbiz) были поражены той креативностью, которую люди продемонстрировали за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать мою интернет-популярность для помощи нуждающимся жителям Вермонта,

– поделился сенатор.