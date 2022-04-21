MELOVIN зізнався, чи зв'язувався з Кіркоровим, який підтримував його після камінг-ауту

Український співак MELOVIN ще влітку минулого року оголосив про камінг-аут: тоді його підтримав Філіп Кіркоров. Та в артиста є більше важливих справ, аніж звертатись до російської зірки.

Після скандального допису Кіркорова з проханням звільнити Медведчука до нього масово почали звертатись українські знаменитості. За словами MELOVIN, його це не цікавить.

До слова Маша Єфросиніна розповіла, як Кіркоров випрошував ролі у Зеленського: "Його манило в Україну"

MELOVIN про Кіркорова

Коли виконавець здійснив камінг-аут минулого року, його підтримало чимало зірок – серед них і Філіп Кіркоров. Однак тепер російському артисту неважлива дружба з українськими колегами.

У нього дуже багато друзів є в Україні, які 100% йому про все розповідали. З іншої сторони, я розумію, що це людина вже похилого віку, яка розуміє, що будувати кар'єру десь у Європі чи Україні вже немає сенсу. Мені здається, він тому і мовчить, щоб просто дожити свої роки у своїх замках,

– припустив MELOVIN.

Співак зізнався, що надто зайнятий для того, щоб приділяти час Кіркорову та звернень до нього.

"Я з ним не зв'язувався, є купа інших речей, які треба зараз робити. Краще допомагати своїй країні, аніж зв'язуватися з тими, хто не хоче тебе слухати. Вони для мене всі боягузи, тому що якби вийшли всі – зрозуміло, щоб тоді сталося. Сталося б теж саме, що сталося у нас із Януковичем", – підкреслив знаменитість.