MELOVIN заявив, що телеканал M1 відмовився показувати його кліп через камінг-аут

Епатажний український співак MELOVIN заявив, що телеканал M1 відмовився транслювати його новий кліп через камінг-аут. Артист поділився, що після того, як в ефірі не показали його зізнання, він не здивований.

У своєму інстаграмі MELOVIN повідомив, що телеканал M1 відмовився показувати його новий кліп на пісню "Таємний знак". У дописі артист також розповів про розмови з керівництвом телеканалу.

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MELOVIN про відмову показувати кліп на М1

Виконавець зазначив, що причина такого рішення зрозуміла і для нього, і для всієї команди. Адже після того, як частину його перформансу на Atlas Weekend, де вчинив камінг-аут, вирізали з ефіру, то таке рішення було дуже передбачуваним.

MELOVIN запевняє, що завчасно обговорив з телеканалом, коли закінчиться його перформанс.

Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, образ і принижень на мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду,

– наголосив співак.

, після виступу MELOVIN на Atlas Weekend на телеканалі М1 почали транслювати рекламу , вирізавши момент його камінг-ауту. Артист переконаний, що це зробили спеціально, хоча дирекція каналу зазначає, що реклама була запланована, а MELOVIN не повідомив про те, що щось буде відбуватися після пісні.

Текст публікації MELOVIN:

На превеликий жаль моїх фанів, кліп "Таємний знак" так і не з'явиться на екранах головного музичного телеканалу країни!

Причина точно зрозуміла для моєї команди та мене особисто. Після незручної й, звичайно ж, "випадкової" ситуації з відсутністю в трансляції частини мого перфомансу на Atlas Weekend і камінг-ауту на головній сцені, це рішення було дуже передбачуваним. А поки телеканал озвучував свою версію, що мій менеджмент просто не попередив їх про заплановану частину шоу, скажу одне. Ми попередньо прописали тайм-код фінального моменту і проговорили це завчасно!

Тому й рішення не брати мою нову відеороботу, прибирати кліпи з ротацій, все це лише вкотре підкреслює вашу позицію!

Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, образ і принижень на мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду. У мене є калоші, я завжди ношу їх із собою, бо знаю, в якому середовищі доводиться перебувати, стоячи на вахті мистецтва.

MELOVIN – "Таємний знак": дивіться відео онлайн