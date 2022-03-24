MELOVIN вперше розповів, чим займається під час війни

Український співак MELOVIN під час війни продовжує займатися творчістю, однак знаходить час для того, щоб допомагати військовослужбовцям і біженцям.

Зараз MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) перебуває у Львові. Він разом з командою переробив фан-сторінки в координаційні центри.

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Заняття MELOVIN під час війни

Бочаров розповів про роботу координаційних центрів: "Ми допомагаємо родинам, жінкам з дітьми переїхати з небезпечніших місць і міст, де зараз йде запекла боротьба. Також ми збираємо гроші на закупівлю спорядження для наших військових, тому що це вкрай необхідно".

Війна – це не тільки тримати зброю та бути на передовій. Це також інформаційна війна, тому ми ведемо боротьбу в соцмережах і поширюємо правдиві факти для росіян, до яких достукатися просто неможливо, але ми намагаємося це зробити,

– зауважив виконавець.

Також артист розповів про трек "Не зволікай", який презентував у час війни. MELOVIN розповів, що всі куплети написав ще у 2016 році, але саме зараз прийшов час для них. Приспів артист дописав, коли разом з командою виїжджав з Києва.

MELOVIN – "Не зволікай": дивіться відео онлайн

MELOVIN про російських колег

У Росії в MELOVIN немає друзів. Він не розуміє, як російські артисти можуть не визнавати того, що відбувається у світі. Не може вся планета збожеволіти. В Україні бомблять пологові будинки, вбивають жінок і дітей, але росіяни цього просто не хочуть розуміти.