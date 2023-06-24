Ой, а що таке, – MELOVIN прокоментував бажання зрадниці Тодоренко приїхати в Одесу

Днями українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка довгий час живе в Москві та уникає запитань про війну в Україні, розбурхала мережу своїм бажання приїхати в Одесу. Артистка опублікувала архівне фото з Дерибасівської та заявила, що залюбки завітала б у рідне місто.

Співак MELOVIN, який є земляком телеведучої, висловився про повернення зрадниці в Україну. Про це музикант розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Це цікаво Залишилися б почуття, – Дантес зізнався, чи пішов би на весілля до Дорофєєвої з Кацуріним

Що MELOVIN думає про приїзд Тодоренко в Одесу

Український артист переконаний, що телеведуча чітко дала зрозуміти, чий бік у війні вона підтримує, тож в Україні на неї ніхто не чекає.

Ой, а що таке? Скучила? Чому так різко? Розбирати гардероб, доки вбивали одеситів їй було ок. А тепер чомусь згадала про дім. Ну збиратись вона може. Але дуже сподіваюсь, що повернення не буде. Вона обрала бік. І обрала собі батьківщину. У війну або ти з нами, або ти з ворогом. Вона громадянка Росії? Зараз таким перетнути кордони неможливо, на щастя,

– сказав виконавець.

До слова, у вересні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти Регіни Тодоренко та низки інших співачок та ведучих. Під санкції також потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Оксана Марченко та інші зірки, які підтримують широкомасштабну війну в Україні.

Як українські зірки реагують на вислови Регіни Тодоренко в мережі