У масці свині та з накладним животом: MELOVIN провокаційно з'явився на церемонії МУЗВАР

Днями пройшла музична церемонія МУЗВАР. Подію відвідало чимало українських зірок. Втім, одна з найнестандартніших появ належить артисту MELOVIN.

Він прийшов на світський захід в масці свині та з накладним животом. У такий спосіб співак хотів висловити свою громадську позицію та нагадати суспільству про розкрадання депутатами бюджету держави.

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Провокаційний вихід MELOVIN

Співак яскраво з'явився на музичній церемонії МУЗВАР, яка відбулася 26 вересня у Києві в Жовтневому палаці. У нестандартний спосіб музикант вирішив привернути увагу громадськості до розкрадання чиновниками коштів, призначених на підтримку української армії. Тож на публічний захід він прийшов у масці свині та в костюмі з накладним животом. Помітним доповненням до його зовнішнього вигляду стала табличка, яку він тримав у руках із написом: "Дайте гроші на ЗСУ, не вистачає на віллу".

Ніколи не міг подумати, що для того, щоб висловити свою громадянську позицію, мені доведеться втілитись у повсякденний образ тих, хто зараз розкрадає державу та повинен нести пряму відповідальність за смерті наших захисників на фронті та у тилових містах,

– зазначив співак.

Він наголосив, що набиті кишені депутатів дорівнюють відібраним життям військових на фронті.

Реакція мережі

Шанувальники висловили підтримку виконавцю. Вони подякували йому за те, що митець скористався нагодою, щоб пролити світло на важливу та бентежну тему для українців.