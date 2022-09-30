Епатажний манікюр і рожеве волосся: MELOVIN кардинально змінив імідж – фото

Епатажний співак MELOVIN вкотре приголомшив зміною іміджу. Він пофарбував волосся у рожевий колір, а також зробив гострий манікюр.

Про це артист повідомив, опублікувавши інстаграм-сторіс, які зняв на кухні. MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) показав незвичну зачіску та епатажний чорний манікюр.

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Новий імідж MELOVIN

Костянтин й раніше експериментував з кольором волосся, однак на таке радикальне рішення наважився вперше. Артист пофарбував волосся у яскраво-рожевий колір. Також він показав епатажний гострий манікюр чорного кольору. Схоже, що такі зміни Бочаров робив саме вдома, оскільки записав сторіс на кухні.



MELOVIN пофарбував волосся в рожевий колір / Скриншот інстаграм-сторіс співака



Епатажний манікюр MELOVIN / Скриншот інстаграм-сторіс співака

MELOVIN є одним з тих відомих чоловіків, які не бояться змінювати зовнішність, експериментувати. Пропонуємо переглянути яскраві та епатажні образи артиста, якими він приголомшував на сцені.

Образи MELOVIN / Фото з соцмереж, скриншоти з відео