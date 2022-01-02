У Мексиці, Карпатах чи вдома: як українські знаменитості відсвяткували Новий рік
Джерело:24 канал
У ніч з 31 грудня на 1 січня Україна зустрічала Новий 2022 рік. Як провели новорічну ніч українські зірки – читайте в матеріалі.
Більшість знаменитостей поєднують роботу і відпочинок на Новий рік. Та багато хто цьогоріч не дотримався цього правила й зустрічав 2022 в особливій атмосфері.
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Як українські зірки зустріли Новий рік
Катя Осадча і Юрій Горбунов
Зіркове подружжя поєднало роботу та відпочинок. На Новий рік вони були ведучими в одному з закладів Буковелю. Разом з ними на святі були сини – Іван та Данило.
З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здоровими,
– побажала Катя Осадча.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки
Настя Каменських і Потап
Пара зустріла 2022 рік у колі сім'ї та близьких вдома. Вже після свят артисти планують відправитися у зимову подорож.
Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки
Маша Єфросиніна
Вперше за довгий час донька Маші – Нана – повернулась до України. Тож Новий рік зірка зустріла в сімейному колі, а також разом з друзями.
Маша Єфросиніна з сім'єю та рідними / Фото з інстаграму зірки
Монатік
Ще напередодні Нового року Монатік разом з дружиною та синами відправився до Маямі. Вночі артист виступив з концертом.
Монатік з дружиною і командою / Фото з інстаграму зірки
Володимир Остапчук
Разом з дружиною телеведучий провів свято у Буковелі.
Це був прекрасний рік. Вже чекаємо Новий 2022. Ostapchuk’s family with love,
– привітав Остапчук.
Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму зірки
Григорій Решетник
Чоловік став ведучим у готелі Rixos Prykarpattya. Дружина Христина супроводжувала коханого у розкішному образі.
Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму зірки
Леся Нікітюк
Зірка відсвяткувала Новий рік на гірськолижному курорті у центрі Карпатських гір. "З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас, дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі й впевнено йдіть до них! Люблю вас", – привітала Нікітюк.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки
Лілія Ребрик
Акторка зустріла 2022 рік разом з родиною. Вона також поділилась привітанням.
З вдячністю та любов'ю в серці крокуємо далі! Нехай все вдається! Нехай здійснюються найсміливіші мрії! Нехай кожна клітиночка дихає щастям! Бережіть своїх близьких! Будьте здорові!
– написала Ребрик.
Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму зірки
Ольга Сумська
Зазвичай артистка зустрічає Новий рік на сцені. Однак цього року вона вирішила змінити традицію та провела свято разом з чоловіком і донькою.
Ольга Сумська з сім'єю / Фото з інстаграму зірки
Влад Яма
Напередодні свят танцівник разом з дружиною й сином гайнув за кордон. Новий рік сім'я зустріла в Мексиці.
Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму зірки
Ілона Гвоздьова
Танцівниця зустріла Новий рік у Грузії. Там зірка працює хореографинею на шоу "Танці з зірками", де суддею є Іраклі Макацарія.
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки