Не через Кейт Міддлтон: Меган Марк пояснила, чому змінила свідоцтво про народження сина

Днями стало відомо, що через місяць після появи на світ сина Арчі Меган Маркл прибрала своє ім'я зі свідоцтва про його народження. Після розголосу в пресі королівське подружжя пояснило безпрецендентне рішення.

Джерело: Hello!

Представники пари спростували чутки, що зміни у свідоцтві про народження Арчі пов'язані з Кейт Міддлтон чи принцесою Діаною.

Варто знати Меган Маркл таємно прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина, – ЗМІ

Чому Меган Маркл змінила свідоцтво про народження сина

Первісток принца Гаррі та Меган Маркл з'явився на світ 6 травня 2019 року, а вже 5 червня того ж року батьки внесли зміни до свідоцтва про народження малюка. У графі "мати" залишився напис "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Ім'я Рейчел Меган прибрали. Представник королівського подружжя пояснив, що Меган і Гаррі змінили офіційний документ не з власної ініціативи, а на вимогу Букінгемського палацу.

Зміни в публічних документах 2019 року були продиктовані палацом, що підтверджується документами вищих посадових осіб палацу. Цього не вимагали ні герцогиня Сассекська, ні герцог Сассекський,

– йдеться в повідомленні.

Варто додати, що експерти встигли припустити, що рішення Меган Маркл – прояв зневаги до Кейт Міддлтон, яка вписала повне ім'я в усі три свідоцтва про народження дітей. Інші ж стверджували, що в такий спосіб дружина принца Гаррі підтримала покійну свекруху принцесу Діану, яка завжди використовувала лише королівський титул.

Однак представник принца Гаррі та Меган Маркл вважає ці здогадки огидними. На його думку, виданню The Sun необхідно зосередитися на важливих речах, а не на створенні клікабельних заголовків.

"Спостерігати, як цей британський таблоїд і так звані "експерти" вирішили обманом виставити це як сімейну "образу" і припустити, що герцогиня хотіла б бути безіменною у свідоцтві про народження своєї дитини або будь-якому іншому юридичному документі, було б просто смішно, якби це не було так огидно", – заявив речник герцогині Сассекської.