Тепер у нас є можливість робити вибір, – Меган Маркл заявила, що палац обмежував її права

На телеканалі CBS вийшов новий, четвертий тизер інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі Опрі Вінфрі. В уривку розмови Меган Маркл зізналась про те, що королівський палац забороняв їй самостійно робити рішення.

Поки вся британська громадськість завмерла в очікуванні інтерв'ю принца Гаррі й Меган Маркл Опрі Вінфрі, телеканал CBS продовжує інтригувати короткими тизерами. Днями в мережі з'явився новий, четвертий уривок інтерв'ю, де Меган Маркл робить гучні заяви щодо Букінгему.

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Новий тизер інтерв'ю: що сказала Меган Маркл

Цього разу частина інтерв'ю триває більше часу – близько півтори хвилини. В ньому Опра Вінфрі пригадала про випадок у 2018 році, до весілля пари, коли телеведуча попросила Меган Маркл про інтерв'ю. Тоді акторка відмовила Опрі.

Я дуже добре пам'ятаю цю розмову. Мені навіть не дозволили поговорити з тобою особисто. При розмові мала завжди бути присутня комунікаційна команда. Я тоді відповіла, що зараз не вдалий час для розмови,

– поділилась Меган.

Тоді Вінфрі поцікавилась у Маркл, що спричинило те, що зараз все-таки відбувається ця довгоочікувана розмова. Дружина принца Гаррі зізналась, що зараз вони стали більш досвідченими, а також в подружжя є можливість робити вибір самостійно.

"Тоді я не могла сказати тобі "так", це був не мій вибір. Я була дорослою людиною, яка жила дійсно незалежним життям, поки не стала частиною структури, яка відрізняється від тієї, якою, як мені здається, люди собі її уявляють. Вона дійсно позбавляє можливість мати право і привілей в деяких обставинах мати можливість сказати "так". Я маю на увазі, що зараз я готова до розмови. Я готова мати можливість робити вибір самостійно і мати можливість говорити за себе", – наголосила Меган Маркл.

Дивіться третій тизер інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі онлайн:

Про що йшлось у попередніх тизерах інтерв'ю