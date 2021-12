Я була терплячою, – Меган Маркл виграла суд з британським таблоїдом після трьох років тяганини

Герцогиня Сассекська близько трьох років боролась з британським виданням Mail on Sunday через публікацію особистих листів до батька. У четвер, 2 грудня, стало відомо, що вона виграла суд та отримає 2 мільйони доларів компенсації.

Скандальний лист своєму батькові Томасу Марклу жінка писала ще у серпні 2018 року. Тоді вона просила чоловіка залишити її сім'ю в спокої та не спілкуватись надміру з журналістами, провокуючи нові скандали. Проте особистий лист потрапив у руки журналістів, і ті оприлюднили його у ЗМІ.

Хронологія справи

Ланцюгова реакція спровокувала шалений ажіотаж в ЗМІ, після чого Томас ще більше накинувся на доньку та всю королівську сім'ю. Відтак, Меган Маркл подала до суду на видавництво Associated Newspapers Limited (ANL), видавця Mail on Sunday, за порушенням її конфіденційності та авторських прав. Численні засідання відбувались у Верховному суді Лондона, і в лютому цього року Меган Маркл вже виграла слухання у справі про втручання в особисте життя.



Меган Маркл судилась з таблоїдом / Фото Getty Images

Але тоді британське видавництво подало апеляцію, аргументуючи, що суддя не знав усіх фактів. Але Апеляційний суд знову виніс нове рішення на користь Меган Маркл і відхилив апеляцію. Відтак, жінка перемогла у справі з журналістами. Під час останніх слухань стало відомо, що принц Гаррі стикався з "постійною критикою" з боку членів королівської сім'ї через натягнуті стосунки Маркла з батьком.

"Апеляційний суд залишив у силі рішення судді про те, що герцогиня мала розумні підстави вважати, що зміст листа є особистим, приватним і не представляє законних суспільних інтересів", – йдеться у заяві суду.

Тепер видавництво Associated Newspapers Ltd повинне виплатити герцогині Сассекській майже 2 мільйони доларів, а також принести публічні вибачення у публікації на першій шпальті Mail on Sunday. Останнє особисто побажала Меган через своїх адвокатів.

Реакція Меган Маркл на перемогу

У мережі 2 грудня з'явилась заява Меган Маркл щодо її перемоги у справі:

"З першого дня я розглядала цей судовий процес як важливий показник співвідношення правильного і неправильного. Обвинувачений розглядав його як гру без правил. Чим довше вони затягували це, тим більше вони могли спотворювати факти та маніпулювати громадськістю (навіть під час самої апеляції), роблячи простий випадок надзвичайно заплутаним, щоб генерувати більше заголовків та продавати більше газет – модель, яка винагороджує хаос вище правди… За майже три роки, що пройшли з того моменту, як це почалося, я була терплячою перед обманом, залякуванням і навмисними нападами"

Це перемога не тільки для мене, а й для всіх, хто будь-коли боявся відстоювати те, що правильно. Незважаючи на те, що ця перемога є прецедентом, найважливішим є те, що ми тепер колективно достатньо хоробрі, щоб змінити бульварну індустрію, яка змушує людей бути жорстокими і отримувати вигоду з брехні та болю, який вони створюють,

– заявила Меган Маркл після рішення суду.



Меган Маркл відреагувала на перемогу в суді / Фото з твітера королівського оглядача Omid Scobie