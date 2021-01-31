Меган Маркл таємно прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина, – ЗМІ

У квітні минулого року в мережі опублікували свідоцтво про народження сина принца Гаррі і Меган Маркл, в якому засвітилось справжнє ім'я матері хлопчика – Рейчел Меган. Після появи на світ первістка подружжя змінило офіційний документ.

Джерело: The Sun

Коли Арчі виповнився всього місяць, Меган Маркл таємно прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина. У графі "мати" залишився напис "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

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Зазначимо, що первісток Меган Маркл і принца Гаррі народився 6 травня 2019 року. Його появу на світ зареєстрували лише 17 травня. Вже 5 червня того ж року ім'я матері прибрали зі свідоцтва про народження Арчі. Припускають, що це відбулось на тлі чуток про непорозуміння герцога Сассекського зі старшим братом принцом Вільямом.



Свідоцтво про народження сина Меган Маркл / Скриншот The Sun

"Для королівської родини зміни у свідоцтві про народження є безпрецедентними, але видалення імен – це видатний вчинок. Можливо, це ще одне підтвердження того, що вони відчайдушно хотіли зробити щось, що відрізняється від дій герцогів Кембриджських", – висловилась королівська експертка Інгрід Сьюард. Інші ж стверджують, що це перший прояв відходу подружжя від британської монаршої родини, який вони втілили в життя в січні 2020 року.

Експерти вважають рішення Меган Маркл небезпідставним. Одні стверджують, що в такий спосіб вона демонстративно підтримала покійну свекруху принцесу Діану, інші переконані, що це жест неповаги до Кейт Міддлтон.

"Цей безпрецедентний крок можна розглядати як прояв зневаги до герцогів Кембриджських, оскільки Кейт Міддлтон вписала своє повне ім'я в усі три свідоцтва про народження своїх дітей. Це також можна сприймати як повагу Меган до покійної принцеси Діани, яка завжди використовувала лише титул – Її Королівська Високість принцеса Уельська", – йдеться в джерелі.

Нагадаємо, вперше свідоцтво про народження Арчі з'явилось у мережі у квітні 2020 року. У документі було вказано, що батьком Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора є "Його Королівська Високість Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський", а матір'ю – "Рейчел Меган, принцеса Великобританії". Так, мережу шокувало справжнє ім'я Меган Маркл.