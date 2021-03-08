Відбулося на 3 дні раніше, – Меган Маркл розповіла про таємне весілля з принцом Гаррі

Під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі Меган Маркл вперше розповіла про таємне весілля з принцом Гаррі. Пара одружилася за 3 дні до розкішного королівського весілля, за яким слідкував увесь світ.

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS показали довгоочікуване інтерв'ю знаменитого подружжя принца Гаррі та Меган Маркл. Ведучій Опрі Вінфрі пара розповіла про життя у королівській родині, розсекретила стать первістка, а також зізналася, що насправді одружилася раніше, ніж відбулося весілля, яке транслювали у всьому світі.

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Меган Маркл про таємне весілля з принцом Гаррі

Меган розсекретила, що вийшла заміж за британського принца за 3 дні до публічної церемонії, за якою могли спостерігати всі охочі.

Це було видовище для всього світу. Але ми хотіли, щоб ця церемонія була лише нашою,

– поділилася Маркл.

Так, напередодні свята, на яке чекав увесь світ, Меган та Гаррі обмінялися обітницями у своєму задньому дворі. На таємній церемонії був лише архієпископ Кентерберійський, який і провів її. У свідоцтво про шлюб вказана дата саме того дня.

Також Маркл розповіла про день телевізійного весілля з коханим: "Я просто спробувала зробити його легким та веселим, нагадати собі, що це наш день. Але, думаю, що ми обоє усвідомлювали, що це не так. То був день, який був запланований на світ".



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл