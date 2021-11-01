Меган Маркл і принц Гаррі підтримали вакцинацію проти коронавірусу

Пандемія коронавірусу досі триває, тому відомі люди активно закликають громадськість вакцинуватися. Разом із Генеральним директором ВООЗ доктором Тедросом Адханом Гебреєсусом подружжя написало відкритого листа до лідерів саміту G20 у Римі.

Вони закликали лідерів саміту негайно вжити заходів, які допоможуть назавжди побороти пандемію коронавірусу.

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Меган і Гаррі зазначили, що на саміті G7, який відбувся в червні, лідери найбагатших країн світу заявили, що направлять 1 мільярд доз вакцини до країн з низьким і середнім рівнями доходів. Фармацевтичні компанії обіцяли те саме.

Оскільки в деяких країнах досі немає достатньої кількості доз для медичних працівників, то у світу залишається питання: "Де ж вакцина?". 7 мільярдів доз отримали люди в усьому світі. З них отримали вакцину лише 3 відсотки населення країн з низьким рівнем доходу. Де решта?

– запитали в листі.

Меган Маркл і принц Гаррі закликали лідерів країн G20 до співпраці задля боротьби з пандемією COVID-19, яка нещадно забирає людські життя: "Єдиним рішенням є співпраця історичного масштабу. Від цього буквально залежить життя.

, за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 247 500 117 людей у всьому світі. Підступна хвороба забрала життя 5 015 696 хворих. Єдиним можливим варіантом, який допоможе побороти коронавірус назавжди є вакцинація.