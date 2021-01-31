Меган Маркл не поїде до Великої Британії з принцом Гаррі: причина

Принц Гаррі цього року повинен прибути до Великої Британії задля декількох величних подій. Але Меган Маркл не хоче супроводжувати його тому, що не бажає бути в центрі уваги. Її рішення не можна називати "неповагою".

Джерело: The Daily Mail

Принц Гаррі повинен прилетіти до Великої Британії на день народження королеви Єлизавети, 100-річчя принца Единбурзького та встановлення монумента на честь принцеси Діани.

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Чи прибуде Меган Маркл до Великої Британії і чому

Швидше за все, принц Гаррі летітиме один. Його плани може змінити тільки погіршення ситуації з пандемією коронавірусу. Видання повідомило, що його дружина Меган Маркл відмовляється супроводжувати принца Гаррі в його поїздці на батьківщину.

Попереднє рішення Меган було прийнято з особистих та практичних міркувань й жодним чином не було витлумачено як нехтування,

– пише видання.

Йдеться про те, що Меган Маркл не хоче привертати увагу преси до себе на важливих для монаршої родини заходах. Оскільки цікавість до її особистості неабияк зросла після "мегзиту".

Зазначимо, що королева Єлизавета досі вважає Меган і Гаррі членами королівської родини, тому рада буде прийняти їх вдома в час величних подій. "На практиці це потребує дипломатії", – вважає джерело. Адже між братами Вільямом та Гаррі досі зберігається напружена атмосфера.