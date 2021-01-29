Меган Фокс заручилась із Колсоном Бейкером: фотодоказ

Секс-символ Голлівуду Меган Фокс, схоже, готується до другого весілля. Папараці зафіксували її на вулицях Нью-Йорка з розкішною обручкою на руці. Сама пара наразі не коментує жодних чуток.

Джерело: The Daily Mail

Після 10 місяців стосунків репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), ймовірно, освідчився коханій.

До слова Меган Фокс і Колсон Бейкер живуть разом, – ЗМІ

Меган Фокс одружується?

Пару Меган та Колсона запримітили днями у мегаполісі біля Рокфеллер-центру. Фокс мала кокетливу зачіску та обруч з вушками, йдучи на репетицію шоу Saturday Night Live. Її коханий обрав звичний кежуал-образ. Та найбільшу увагу фанатів і папараці привернула велика діамантова каблучка на безіменному пальці лівої руки.

У мережі одразу припустили, що пара скоро одружиться. Адже ще минулого року у ЗМІ розповідали, як репер має намір одружитись з коханою у 2021 році та хоче від неї дітей.

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Що відомо про роман Меган і Колсона: коротко

У квітні 2020-го року з'явились чутки, що Меган Фокс і Браян Остін подають на розлучення після 10 років шлюбу. Згодом інформація підтвердилась. У пари залишилось троє дітей.

Вже через кілька тижнів стало відомо, що акторка закрутила роман з репером Machine Gun Kelly, який молодший від неї на 4 роки. Згодом вони разом з'явились у кліпі виконавця, підтвердивши усі чутки.

Браян Остін теж не пас задніх і за 2020 рік змінив декілька дівчат. Наразі чоловік зустрічається з австралійською танцівницею Шарною Берджесс.