Меган Фокс спростувала чутки про заручини з Колсоном Бейкером: фото каблучки

Днями голлівудську красуню Меган Фокс помітили з каблучкою на безіменному пальці лівої руки. У мережі та пресі припустили, що зірка заручилась з бойфрендом Колсоном Бейкером. Акторка відреагувала на чутки та показала той самий перстень.

Джерело: інстаграм Меган Фокс

Як з'ясувалось, папараці сфотографували Меган Фокс з каблучкою з написом "Відвали".

Важливо Меган Фокс заручилась із Колсоном Бейкером: фотодоказ

Каблучка Меган Фокс

За кілька днів після того, як припущення про майбутнє весілля Меган Фокс з епатажним виконавцем Колсоном Бейкером заполонили соціальні мережі, знаменитість показала каблучку зблизька. Вона відреагувала на чутки одним фото, яке остаточно спростувало всі здогадки фанів.

Так, акторка не розлучається з масивним золотим перснем з написом "F**k You" – "Відвали". Його Меган Маркл дійсно носить на безіменному пальці лівої руки. Однак, лаконічне гравіювання свідчить про те, що наразі закохані не планують одружуватися.



Каблучка Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 січня, папараці підловили Меган Фокс в Нью-Йорку перед репетицією шоу Saturday Night Live. Під приціл камер знаменитість потрапила в стильному повсякденному образі та з діамантовою каблучкою на безіменному пальці лівої руки. Фото швидко розлетілося мережею та викликало чутки про заручини секс-символу з репером Колсоном Бейкером.

Що відомо про роман Меган Фокс з Колсоном Бейкером

У березні 2020 року зірки познайомились на знімальному майданчику фільму Midnight in the Switchgrass. Їхня дружба швидко переросла в роман, тому вже у квітні з'явилися чутки про розлучення Меган Фокс з чоловіком Браяном Остіном після 10-річного шлюбу. У колишнього подружжя залишилося троє синів.

Після численних чуток Меган Фокс знялась у кліпі виконавця на пісню Bloody Valentine. З червня минулого року закохані не приховують свої почуття та навіть демонструють їх на публіці. Як стверджують інсайдери, пара живе разом в будинку акторки.