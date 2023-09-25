Майлі Сайрус вперше за 10 років кардинально змінила імідж: який вигляд має артистка

Американська зірка Майлі Сайрус вже близько 10 років не змінювала колір волосся. Та тепер вразила шанувальників кардинальними змінами зовнішності.

Американська співачка Майлі Сайрус навмисне перефарбувалась у блонд багато років тому, щоб не асоціюватися з Ханною Монтаною. Вперше за довгий час вона перестала бути білявкою та кардинально змінила імідж.

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Майлі Сайрус змінила імідж

Виконавиця опублікувала нові фото, де постала в оновленому образі. Вона позувала перед камерою у чорному вбранні та з яскраво-червоною сумкою.

Тепер Майлі Сайрус стала брюнеткою – у неї темно-коричневий колір волосся. Фани засипають її компліментами у коментарях.



Майлі Сайрус / Фото з інстаграму Майлі Сайрус



Майлі Сайрус / Фото з інстаграму Майлі Сайрус

"Нарешті стала брюнеткою, ура";

"Маєш абсолютно приголомшливий вигляд";

"Розкішно", – пишуть фани.

Майлі Сайрус – одна з найпопулярніших артистів у світі

У березні Книга рекордів Гіннеса назвала канадського співака The Weeknd найпопулярнішим артистом на планеті. Його пісні прослуховують щомісяця понад 111 мільйонів людей.

Вже на другому місці після цього йде Майлі Сайрус, тому її можна назвати найпопулярнішою артисткою на планеті. Її треки прослуховують близько 80 мільйонів людей.