Майлі Сайрус оголилась на сцені: з зірки спав топ під час виступу – відео

У новорічну ніч Майлі Сайрус дала великий концерт в Маямі, однак для виходу на сцену обрала не надто вдале вбрання. Просто посеред пісні з зірки сповз топ, тому голі груди вона прикрила рукою.

На новорічній вечірці Miley's New Year's Eve Party 29-річна співачка змінила кілька образів, але її сріблястий костюм з мініспідницею і топом на зав'язках запам'ятають на весь рік. Усе тому, що він підвів Майлі Сайрус і спав просто на сцені.

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Як Майлі Сайрус оголилась на сцені

У курйозну ситуацію артистка потрапила, коли виконувала хіт Party in the USA. Вона відчула, що топ сповзає, тому встигла притримати його руками. Майлі Сайрус тут же обернулась спиною до камер і глядачів та граційно втекла за лаштунки, поки її бек-вокалістки доспівували композицію.

На сцену зірка повернулась за кілька секунд. Вона з'явилась перед публікою у розстібнутому червоному жакеті, який одягла на голе тіло.

Зараз усі безперечно дивляться на мене. Я все ще в найбільшій кількості одягу, яку коли-небудь носила на сцені,

– з гумором заявила Майлі Сайрус.

Ба більше, цей конфуз вона перетворила на урок на 2022 рік. "Сьогоднішнє шоу було присвячене тому, щоб бути гнучким, стійко витримувати всі удари та отримувати максимум користі навіть з найгірших обставин. Ми всі навчилися бути готовими до несподіванок, і замість того, щоб розглядати це як проблему, розглядаймо це як можливість", – заявила Майлі Сайрус зі сцени.

З Майлі Сайрус спав топ під час виступу: дивіться відео онлайн