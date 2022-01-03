Майли Сайрус обнажилась на сцене: со звезды сполз топ во время выступления – видео

В новогоднюю ночь Майли Сайрус дала большой концерт в Майами, однако для выхода на сцену выбрала не слишком удачные наряды. Прямо посреди песни со звезды сполз топ, поэтому голую грудь она прикрыла рукой.

На новогодней вечеринке Miley's New Year's Eve Party 29-летняя певица сменила несколько образов, но ее серебристый костюм с мини-юбкой и топом на завязках запомнят весь год. Все потому, что он подвел Майли Сайрус и сполз прямо на сцене.

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Как Майли Сайрус обнажилась на сцене

В курьезную ситуацию артистка попала, когда исполняла хит Party in the USA. Она почувствовала, что топ сползает, потому успела придержать его руками. Майли Сайрус тут же повернулась спиной к камерам и зрителям и сбежала за кулисами, пока ее бэк-вокалистки допевали композицию.

На сцену звезда вернулась через несколько секунд. Она предстала перед публикой в ​​расстегнутом красном жакете, который надела на голое тело.

Сейчас все смотрят на меня. Я все еще в самом большом количестве одежды, которую когда-либо носила на сцене,

– с юмором заявила Майли Сайрус.

Более того, этот конфуз она превратила в урок 2022 году. "Сегодняшнее шоу было посвящено тому, чтобы быть гибким, стойко выдерживать все удары и получать максимум пользы даже в худших обстоятельствах. Мы все научились быть готовы к неожиданностям, и вместо того, чтобы рассматривать это как проблему, рассматриваем это как возможность", – заявила Майли Сайрус с сцены.

С Майли Сайрус сполз топ во время выступления: смотрите видео онлайн