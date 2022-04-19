Має бути як порнографія, – Кондратюк порадив, що робити з Пушкіним і всією російською культурою

В Україні вже почали зносити пам'ятники Пушкіну на знак протесту проти російської культури. Цей "мейнстрім" підтримує Ігор Кондратюк. На його думку, усе московське повинне бути як порнографія – для інтимного користування.

Останні 8 років Ігор Кондратюк був шаленим хейтером усього російського. 24 лютого він остаточно переконався, що культурі, яка зростила вбивць, грабіжників і ґвалтівників, – не місце в Україні. Тож ведучий радить забути про Пушкіна та всіх його митців-співвітчизників і вилучити їхні твори зі шкільних програм.

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Ігор Кондратюк про російську культуру

Кондратюк стверджує, що війна остаточно довела, що "українська культура на порядки більш гуманістична та прогресивна, ніж російська".

Російська література в Україні (естрада, кіно, театр) має бути лише для власного інтимного користування громадян. Як порнографія – маєте право дивитись, слухати, вивчати, але держава до цього не повинна мати ніякого стосунку. Скажемо "ні" культурі агресора,

– емоційно висловився Ігор Кондратюк.

На диво, у коментарях під дописом розгорілася дискусія. Одні іронізують, що тоді варто й німецьку культуру заборонити, "бо та культура виховала Гітлера", інші апелюють до того, що Пушкін, Лермонтов та інші "були проти системи царської Росії". На це шоумен відповідає, що від вбивць треба триматися подалі.

"Літературу вбивць не вивчають. Принаймні, по гарячим слідам. А ще німці – покаялись. Існує думка (не моя, філософів), що росіяни будуть не в змозі покаятись за злочини проти України і українців… Уся російська "філософія" не дає право на існування українцям", – пише Ігор Кондратюк.

Повний текст публікації Ігоря Кондратюка:

Знову мені в телеефірі ставлять питання: "Що робити з російською культурою, літературою в Україні після війни?" Моя відповідь (з березня 2014-го) – забути назавжди!

Російська культура обнулилась для України 24 лютого остаточно. Українська культура виявилась на порядки більш гуманістичною та прогресивною, ніж російська! Російська література в Україні (естрада, кіно, театр) має бути лише для власного інтимного користування громадян. Як порнографія – маєте право дивитись, слухати, вивчати, але держава до цього не повинна мати ніякого стосунку.

Скажемо "ні" культурі агресора. Росія вбиває. Смерть російським окупантам.