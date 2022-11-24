Гріються у готелях та любов'ю рідних: як український бомонд викручується без світла

Після чергових масованих ракетних обстрілів України 23 листопада, українці оговтуються у незручних для себе умовах. Втім, ніхто не падає духом, адже переконані – краще без світла, ніж з ними.

Ракетна атака з моря та неба росіян почалась 23 листопада в обід та завершилась руйнуванням багатьох об'єктів інфраструктури та екстреними відключеннями світла. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль випустив по Україні орієнтовно 70 крилатих ракет та дронів. З них збили 51 ракету та 5 безпілотників.

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У багатьох регіонах досі немає світла та інших комунікацій, тому українцям доводиться адаптовуватись до умов, в яких живе чимало українців у російській окупації. Катерина Осадча працювала завдяки генератору на робочому місці, Ольга Сумська готувала їжу у під'їзді, Наталка Денисенко ночувала у теплому готелі через відсутність опалення, а Маша Єфросиніна відправилась шукати салони у Києві, щоб для зйомок привести себе у порядок.

Як українці справляються з черговими випробуваннями, але залишаються такими ж сильними, як раніше – дивіться далі.

Зірки показали, як справляються без світла

Злата Огнєвіч розповіла, що українці настільки незламні, що встигають зробити усі справи і без світла.



Злата Огнєвіч у Києві / Фото з інстаграм-сторіс зірки

Катя Осадча розповіла, що зранку ледь зібрала речі посеред темряви, але все ж приїхала на роботу, щоб тримати українців у курсі подій.



Катя Осадча приїхала на роботу / Фото з інстаграму Осадчої

Акторка Ольга Сумська показала відео, де за допомогою пальника та газових балонів готує суп у під'їзді.

Маша Єфросиніна, як й інші артисти, прокинулась без світла і не змогла прийняти душ.



Маша Єфросиніна після атаки на Київ / Фото з інстаграму ведучої

Ведуча Леся Нікітюк навіть без світла продовжує робити ремонт зі своїм вірним чотирилапим напарником.



Леся Нікітюк робить ремонт без світла / Фото з інстаграму ведучої

Акторка Наталка Денисенко ночувала у готелі, бо через відсутність опалення не хотіла залишатись вдома з хворим сином.



Наталка Денисенко ночувала у готелі / Фото з інстаграму акторки

Схожою проблемою поділився Нікіта Добринін, у якого в дні ракетних обстрілів захворів маленький син.



Нікіта Добринін лікує сина без електроенергії / Фото з інстаграму ведучого

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Світлана Тарабарова про майбутню перемогу / Фото з інстаграму співачки

Оля Цибульська, як завжди, підбадьорила своїх підписників, попри усі труднощі, які вони переживають.



Оля Цибульська підбадьорює українців / Фото з інстаграму співачки

Учасниця Дитячого Євробачення від України Злата Дзюнька показала, як проводить репетицію при свічках.



Злата Дзюнька співає у темряві з сестричкою / Фото з інстаграму зірки