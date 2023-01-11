Пісня г*вно, – Маша Єфросиніна "проїхалась" по відомій співачці: мережа впізнала Злату Огнєвіч

Телеведуча Маша Єфросиніна різко висловилась про відому артистку. За її словами, ця співачка обмовляла зірку, а потім писала з проханнями підтримати.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова у своєму шоу "Дорослі дівчатка" обговорили артистку, ім'я якої вирішили не називати. Та в мережі підозрюють, що це Злата Огнєвіч.

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Маша Єфросиніна про відому співачку

Телеведуча розповіла, що є співачка, яка начебто хайпувала на імені Полякової та Єфросиніної. Але коли у неї виходили нові пісні, вона просила про підтримку.

"Коли нас із тобою травили, є така співачка, яка до цього дуже класно на цій темі хайпувала. Щось вона там сказала на кшталт того, що ми поїхали, що ми погані з тобою. Ця співачка кожного разу, як у неї виходить кліп або пісня, вона мені пише: "Розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу"".

Я ігнорую, бо думаю, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене всюди среш, і тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: "У неї новий кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня". Хоча пісня г*вно,

– сказала Єфросиніна.

Ведуча поділилась, що та сама зірка нещодавно попросила її агітувати аудиторію, щоб ті проголосували за неї як за членкиню Нацвідбору на Євробачення. "А нещодавно вона мені пише... Не Джамала, не The Hardkiss, а вона мені пише: "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували як за членкиню журі нацвідбору на "Євробачення". І я думаю, що це вже вищий пілотаж".

Хоч "дорослі дівчата" сказали, що обійдуться без імен, Оля Полякова дала підказку. Вона підкреслила, що співачка висловлювалась про них такими словами: "Добре, що хоч дали нам тут видохнути без них".

Що це за зірка

У мережі розпочались бурхливі обговорення, кого могли мати на увазі Єфросиніна та Полякова. Найбільше коментарів є з іменем Злати Огнєвіч:

"Чи не про Тіну була мова?";

"Про Злату Огнєвіч";

"Тіна може ущипнути, але про Злату я була кращої думки";

"Були три дівчини: Катя Павленко, Огнєвіч та Кароль. Здається, друга чи третя";

"Оля говорить про співачку Огнєвіч".

, що натяк Олі Полякової нагадує сторіз, який Злата публікувала ще влітку. "Бачу, як поїхали з концертами до бійців зірки, які були майже пів року за кордоном. Як то кажуть – краще пізно, аніж ніколи. Дякую, що дали нам відпочити. Сарказм", – писала вона тоді.

Ймовірно, що Злата Огнєвіч – і справді "героїня", про яку розмовляли Оля та Маша. Адже після випуску вона опублікувала в інстаграм-сторіз неоднозначні слова.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це насамперед думки. А вони лише у вашій голові,

– написала зірка, яка зараз перебуває в Карпатах.



Злата Огнєвіч про скандал / Фото з інстаграм-сторіз