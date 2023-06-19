Маша Єфросиніна вразила образом у квітковій сукні за 50 тисяч гривень: ніжне відео

Якщо на початку великої війни Маша Єфросиніна ходила у спортивному костюмі, то зараз дозволяє собі яскраві жіночні образи. Вона приміряла ніжну фіалкову сукню від українського бренду.

Маша Єфросиніна з'явилася у вбранні від українського бренду J'amemme, який шиє одяг "від кутюр". На ній романтична сукня з колекції весна-літо 2023 за 1 250 євро – понад 50 тисяч гривень.

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Маша Єфросиніна у квітковій сукні за 50 тисяч гривень

На Єфросиніній розкішна мінісукня з шовкового атласу та тривимірною квітковою аплікацією з величезними напівпрозорими пелюстками. Під неї ведуча підібрала масивні босоніжки кольору металік і футуристичний клатч. З розпущеним волоссям і ніжним макіяжем вона позувала на балконі на тлі сонячного Києва.

Квітковий настрій,

– романтично підписала Маша Єфросиніна.

Цим ефектним образом ведуча підкорила зіркових друзів – Алана Бадоєва, Юлію Саніну, Дашу Квіткову, Раміну, Надю Дорофєєву, Олександру Заріцьку з KAZKA та інших, які захопилися в коментарях під відео.

Зауважимо, якщо зараз Маша Єфросиніна струнка й задоволена собою, то у 21 рік кодувалася від зайвої ваги. На першому курсі університету її єдиним другом була їжа, зокрема смажена картопля. Тож тоді вона перепробувала всі дієти й методи, щоб схуднути.