Я не маю права жалітися, — Маша Єфросиніна зізналася, що під час війни утримує родину

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно вплинуло на життя багатьох людей. Зокрема, й життя знаменитостей. Так, про нові реалії розповіла телеведуча Маша Єфросиніна.

Жінка зізналася, що її доходи сильно змінилися. Тепер вона розуміє, що важливіше задонатити на ЗСУ або купити штори в центр "Незламна", ніж нову сумку Dior. Маша розповіла, що це через необхідність утримувати родину.

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Маша Єфросиніна утримує родину

Як поділилася ведуча, після 24 лютого з неї "виселили "Машу-шмотницю"" й тепер вона має інші погляди щодо витрат.

Це прям тригерне питання. Мені здається що з мене виселили ту Машу, яка обожнювала купувати одяг, взуття, сумки та прикраси. Виселила цю Машу необхідність утримувати зараз родину та розуміння того, що мені важливіше задонатити на ЗСУ або купити штори в центр "Незламна", ніж нову сумку Dior,

– зізналася телеведуча.

Водночас вона переконана, що, ймовірно, після закінчення війни все це змінитись.

"Це не хизування, бо я дуже хочу нову сумку і нові підбори, і нові прикраси. Але то все буде, коли я зможу повернути собі доходи, які були раніше, і лише тоді, коли фонд "Маша" зміцніє постійними донорами. І звісно, лише після війни", – сказала Марія.

До того ж знаменність зазначила: "Я не маю права жалітися взагалі - мені надсилають багато крутезного одягу! Це реально рятує мою "Машу-шмотницю"".



Маша Єфросиніна утримує родину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Телеведуча вірить, що всі ці зміни не даремні. Адже випробування показали справжні цінності, які згодом приведуть до кращого життя.

"Ми всі змінилися за півтора року так, як люди не змінюються за життя. Тому життя не буде, як раніше, і через нас також. Тепер ми знаємо про себе найважливіше. Ми можемо вистояти в страшні часи. В нас накопичена агресія на ворога, аномальна втома та жага видихнути", – підсумувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розповіла про зміни цінностей / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де чоловік і діти Маші Єфросиніної

Під час повномасштабної війни Єфросиніна разом з дітьми та своєю мамою виїхала за кордон. Спочатку вони перебували у Німеччині, але пізніше Марія вирішила переїхати ближче до України та облаштувала життя родини у Польщі.

Чоловік телеведучої Тимур Хромаєв з початком повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ. Він пішов на фронт добровольцем і вже рік офіційно служить в українській армії. Тимур є командиром 112 бригади. У його підрозділ служить понад 100 людей. Їхня компетенція – радіоелектронна боротьба, БпЛА та дрони. Тож військові за допомогою технологій ліквідують ворога.