Єфросиніна показала, як із запізненням святкує 19 річницю шлюбу: "Новий рівень стосунків"
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська телеведуча Маша Єфросиніна дуже щаслива перебувати в Україні з чоловіком після тривалої еміграції за кордоном. Через півтора місяці після річниці весілля вони все ж її романтично відсвяткували.
В Україні 19 річницю весілля називають "гранатовою", але 31 серпня пара не мала змогу її відсвяткувати, оскільки Маша займалась благодійними заходами за кордоном, а Тимур перебував у Києві. Зараз пара знову разом і наодинці відзначила особливий день.
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Вона опублікувала зворушливе відео, в якому танцює з чоловіком під пісню гурту "Океан Ельзи" "Я не здамся без бою". Подружжя одягнуло домашні образи, Маша обрала патріотичні кольори, і абсолютно невимушено та зі стаканом в руці ведуча кружляла в обіймах Тимура.
Відсвяткувати 19-ту річницю шлюбу із запізненням у півтора місяця – це новий рівень наших стосунків… Загадали святкування 20-річного ювілею вчасно, в мирному Києві, у колі всіх наших друзів!
– написала Єфросиніна в інстаграмі.
У коментарях багато колег та шанувальників вітають пару, зокрема Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Даша Квіткова, Єлизавета Ющенко, Соня Плакидюк та інші.
- "Бажаю вам не тільки 20, і 50 разом і кожного року під мирним небом України!";
- "Такі гарні";
- "Маша – ви чудова відкрита, щира! Вітаю вас з чоловіком та довгих років кохання, поваги та щастя";
- "А наша 10 річниця випала на 24 лютого, святкування просто "незабутнє"";
- "Вітаю! Здійснення мрій під мирним небом";
- "Така красива пара! Міцного кохання вам! І щоб ми колись побили відео вашої 25-ї річниці шлюбу! А потім і 30-ї";
- "Я теж так хочу. Ми одружилися з вами в один день і рік";
- "Як мені хочеться так зі своїм чоловіком... Вітаю вас, щастя і миру! Приємно на вас дивитися, і собі мріяти!";
- "Марійка, вітання!!! Чудова, емоційна, чуттєва пара!";
- "Боже які красиві та щасливі! Бережіть один одного і пишайтеся своїми стосунками багато років!"
Особисте життя Маші Єфросиніної і Тимура Хромаєва
За 19 років спільного життя подружжя пережило не одну "турбулентність". Маша та Тимур познайомилися в Ялті, коли ведуча переживала непростий період в особистому житті. Тоді Єфросиніна якраз була ведучою програми "Підйом", але Хромаєв не дивився на неї як на зірку.
Після знайомства Тимур зник – виявилося, що він загубив телефон Маші. Тоді вона сама йому зателефонувала і так почалась їхня історія кохання. У 2003 році закохані одружилися і згодом, попри діагностоване безпліддя, Єфросиніна стала мамою доньки Нани.
У 2013 році вони пережили першу кризу стосунків і вирішили пожити окремо. Вже через рік Маша та Тимур зрозуміли, що не можуть жити один без одного й примирилися. У 2014 році на світ з'явився їхній син Олександр.
З березня 2022 року і до початку серпня Маша Єфросиніна була за кордоном через обстріли Росії по Україні і лише 1 раз бачилась з чоловіком. Зараз вона живе в Україні та зрідка виїжджає у Європу.