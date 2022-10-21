Єфросиніна показала, як із запізненням святкує 19 річницю шлюбу: "Новий рівень стосунків"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна дуже щаслива перебувати в Україні з чоловіком після тривалої еміграції за кордоном. Через півтора місяці після річниці весілля вони все ж її романтично відсвяткували.

В Україні 19 річницю весілля називають "гранатовою", але 31 серпня пара не мала змогу її відсвяткувати, оскільки Маша займалась благодійними заходами за кордоном, а Тимур перебував у Києві. Зараз пара знову разом і наодинці відзначила особливий день.

До слова Поставив мене перед фактом, – Маша Єфросиніна шокувала зізнанням про чоловіка-добровольця

Вона опублікувала зворушливе відео, в якому танцює з чоловіком під пісню гурту "Океан Ельзи" "Я не здамся без бою". Подружжя одягнуло домашні образи, Маша обрала патріотичні кольори, і абсолютно невимушено та зі стаканом в руці ведуча кружляла в обіймах Тимура.

Відсвяткувати 19-ту річницю шлюбу із запізненням у півтора місяця – це новий рівень наших стосунків… Загадали святкування 20-річного ювілею вчасно, в мирному Києві, у колі всіх наших друзів!

– написала Єфросиніна в інстаграмі.

У коментарях багато колег та шанувальників вітають пару, зокрема Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Даша Квіткова, Єлизавета Ющенко, Соня Плакидюк та інші.

"Бажаю вам не тільки 20, і 50 разом і кожного року під мирним небом України!";

"Такі гарні";

"Маша – ви чудова відкрита, щира! Вітаю вас з чоловіком та довгих років кохання, поваги та щастя";

"А наша 10 річниця випала на 24 лютого, святкування просто "незабутнє"";

"Вітаю! Здійснення мрій під мирним небом";

"Така красива пара! Міцного кохання вам! І щоб ми колись побили відео вашої 25-ї річниці шлюбу! А потім і 30-ї";

"Я теж так хочу. Ми одружилися з вами в один день і рік";

"Як мені хочеться так зі своїм чоловіком... Вітаю вас, щастя і миру! Приємно на вас дивитися, і собі мріяти!";

"Марійка, вітання!!! Чудова, емоційна, чуттєва пара!";

"Боже які красиві та щасливі! Бережіть один одного і пишайтеся своїми стосунками багато років!"

Особисте життя Маші Єфросиніної і Тимура Хромаєва

За 19 років спільного життя подружжя пережило не одну "турбулентність". Маша та Тимур познайомилися в Ялті, коли ведуча переживала непростий період в особистому житті. Тоді Єфросиніна якраз була ведучою програми "Підйом", але Хромаєв не дивився на неї як на зірку.

Після знайомства Тимур зник – виявилося, що він загубив телефон Маші. Тоді вона сама йому зателефонувала і так почалась їхня історія кохання. У 2003 році закохані одружилися і згодом, попри діагностоване безпліддя, Єфросиніна стала мамою доньки Нани.

У 2013 році вони пережили першу кризу стосунків і вирішили пожити окремо. Вже через рік Маша та Тимур зрозуміли, що не можуть жити один без одного й примирилися. У 2014 році на світ з'явився їхній син Олександр.

З березня 2022 року і до початку серпня Маша Єфросиніна була за кордоном через обстріли Росії по Україні і лише 1 раз бачилась з чоловіком. Зараз вона живе в Україні та зрідка виїжджає у Європу.