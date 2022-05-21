Маша Єфросиніна слізно розповіла про дарунок від чоловіка, який він вручив їй при прощанні

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про подарунок, який отримала від чоловіка в день, коли вона виїхала за кордон. Це синьо-жовта стрічка, яку тепер зірка не знімає.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна після приблизно місяця війни виїхала за кордон. Зірка пригадала цей день.

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Маша Єфросиніна про дарунок від чоловіка

Телеведуча пригадала, що її чоловік Тимур завжди мав на рюкзаку синьо-жовту стрічку. Та в день, коли зірка виїжджала за кордон, коханий пов'язав цю стрічку їй на руку.

Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі у 2014 році, коли був Майдан і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив із цим рюкзаком, мандрував, вона завжди в нього бовталася"І коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав і сказав: "Розв'яжу, коли ми побачимось",

– поділилась Маша зі сльозами на очах.



Маша Єфросиніна тепер цю стрічку не знімає / Фото з інстаграму зірки ​

Своєю чергою Оля Полякова показала й свій подарунок. Це браслет від дівчинки з Маріуполя.

"Це дівчинка зробила маленька, їй, мабуть, років 7. Вона була з Маріуполя, вони ледь вибралися звідти. Це було у Хорватії, на матчі. Я підійшла до трибун і вона до мене підійшла і говорить: "Я хочу, щоб ви носили цей браслет як талісман". Я одягла і тепер завжди ношу. Так що дитинко, якщо ти мене бачиш, я ношу твій браслетик".

Чому Маша Єфросиніна виїхала за кордон

Знаменитість також розповіла, що вирішила виїжджати за кордон заради своїх дітей. Вона згадала, як її син не хотів йти у бомбосховище.

"Однієї ночі нам довелося з Тимуром Сашка фізично стягувати з ліжка, він не хотів нікуди йти, він кричав. Я взяла його під пахви й просто тягла по підлозі, по килиму, він чіплявся ногами й говорив: "Я нікуди не піду, нехай бомба прилетить прямо у вікно. Я не можу, я хочу спати". І кричав так і вигинався, що Тимур мені сказав: "Маша, ми втратимо наших дітей, це неможливо. Потрібно їх рятувати". І я виїхала", – зізналась Маша Єфросиніна.