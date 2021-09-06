Маша Єфросиніна розповіла, як завагітніла майже водночас з сестрою

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна та її сестра Ліза не планували вагітніти одночасно. Однак за дивним збігом обставин, рідні сестри завагітніли й згодом стали мамами з різницею у 1,5 місяці.

Успішна українська ведуча Маша Єфросиніна є не тільки зразковою зірковою матусею, але й тіткою. Вона швидко знаходить мову з племінниками Варварою та Сергієм. До того ж зірка хотіла б частіше бачитися з дітьми своєї сестри, адже між її сином Сашком та Сергієм різниця у віці – лише 1,5 місяці.

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Так, рідні сестри завагітніли практично одночасно. Радісною новиною Маша та Ліза поділилися в один день.

Коли мені вже підтвердили, що вагітність закріпилася і можна усім рідним говорити, що ми вагітні, я написала Лізі: "У мене є для тебе новина, сядь". Вона пише: "У мене для тебе теж". Я кажу: "Ну добре, давай ти", – а вона: "Ні, давай ти". Я пишу: "Я вагітна", – вона пише: "Я теж",

– пригадала Єфросиніна.

Зірка додала, що вона з сестрою завжди мріяла про те, щоб хлопці товаришували. Тому їхні зустрічі в радість ведучій.

В яку школу ходитиме син Єфросиніної

Телезірка також розповіла, де навчатиметься її син Олександр. Зазначимо, що журналісти з'ясували, що він ходитиме до Новопечерської школи, де вчаться також діти Зеленських. За освіту сина ведуча нібито має заплатити 12 850 доларів у рік – понад 347 тисяч гривень.

Невелика кількість дітей в класі, індивідуальний підхід до особистості дитини, бо Сашко у мене достатньо закритий хлопчик у соціальному плані. Він не поспішає сходитися і ми обрали школу, яка має індивідуальний підхід до соціального типу дитини,

– поділилась Маша Єфросиніна



Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної