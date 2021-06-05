Найстрашніший день у житті, – Маша Єфросиніна розповіла, як мало не втратила доньку

Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась болючими спогадами. Зірка пригадала, як її донька Нана ледь не загинула в горах.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна спілкувалась з акторкою Наталкою Денисенко в рамках свого проєкту "Екзамен". Зірка розповіла про страшний інцидент, який стався з її донькою.

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Маша Єфросиніна розповіла про страшний день у її житті

Знаменитість поділилась, що коли доньці Нані було 5 років, подружжя відправилося на відпочинок до Австрії. Тоді крихітка ледь не загинула.

Одного разу моя дочка, їй було п’ять років, і вона розбилася на лижах. Вона лежала й у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалася, і я думала, що це все. Але, слава Богу, її врятували. Це було в Австрії,

– зізналась Маша Єфросиніна.

Телеведуча додала, що дівчинку врятував шолом. Однак Нана сильно постраждала – травмувала усі кінцівки, хоч хребет залишився неушкоджений.

Ми кілька місяців провели в клініці. Тоді я спалила одяг, в якому була Нана. Наночці вже 17. Це, напевно, найстрашніший день у моєму житті. Я не можу про це забути. Іноді я дивлюся на її шрами на ніжках, і кажу їй, що це найкрасивіші шрами. Після того випадку я ні разу не була в горах,

– розповіла Єфросиніна.

"Екзамен" з Наталкою Денисенко: дивіться відео онлайн

Раніше зірка розповідала, як її доньці Нані живеться в Канаді. Дівчина вступила в коледж і закінчує 11 та 12 класи за кордоном. З розкішного заміського маєтку вона переїхала в гуртожиток.