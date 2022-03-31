В Україні фіксують перші історії про зґвалтування українських дівчат і жінок російськими окупантами. Маша Єфросиніна звернулась до українок і закликала говорити про те, що вони пережили.

Читайте також У Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах в її 6-річного сина: вона померла

Маша Єфросиніна просить дівчат не мовчати

Я звертаюся до всіх жінок, дівчат, підлітків, які зазнали сексуального насильства від окупантів. Я знаю, що ви є. Я знаю, що ви пережили найстрашнішу трагедію у своєму житті. Я знаю, що ви втратили рідних. Я знаю, що все, що вам хочеться зараз – це померти. Я вас благаю, дайте нам покарати цих мерзотників, знищити цю падаль,

– сказала ведуча.

Маша Єфросиніна закликала усіх повідомляти про скоєне, надавати будь-яку інформацію, за яку можна зачепитися й розпочати слідство.

"Я щиро сподіваюся, що більша частина них вже підірвана, знищена нашою армією, але ті хто вижив – вони понесуть покарання. Все, що мені потрібно – повідомте про скоєне. Це дуже тяжко, але це потрібно зробити.Хоча б зради дітей, у пам'ять про ваших рідних, заради майбутнього. Не мовчіть, не ховайтеся. Те саме я прошу у свідків скоєного", – додала зірка.

У нас зараз два завдання – перемогти й вижити. Перемогою займається наша армія, наші військові, на яких ми молимося. Ті люди, які працюють в тилу, володіють хоча б якоюсь публічною силою, допомагають вижити. Будь ласка, прийміть цю допомогу, повідомляйте про те, що з вами сталося,

– підкреслила Єфросиніна.

Телезірка пояснила, що зараз усі дані отримуються з інтернету, для їхньої достовірності потрібні докази. Саме тому важливо говорити про пережите. У дописі Маша Єфросиніна залишила всі контакти, які можуть бути корисними.

Звернення Маші Єфросиніної: