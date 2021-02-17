Маша Єфросиніна продемонструвала стильний образ у спідниці та сорочці: фото

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре поділилася фотографіями зі зйомок. Знаменитість постала перед камерою у молочній спідниці та коричневій сорочці.

Маша Єфросиніна оприлюднила фото зі зйомок чергового інтерв'ю свого проєкту "Екзамен". Вона обрала вишукане вбрання, яке підкреслило її струнку фігуру.

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Стильний образ Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою у молочній сукні довжини міді, що мала спокусливий розріз до стегна. Також вона одягнула коричневу oversize сорочку, яку зав'язала на вузол на талії. Зірка доповнила образ колготками в сітку і довгими коричневими чоботами зі шкіри крокодила на підборах.

Стильний look Єфросиніна довершила лаконічним ланцюжком на шиї. Волосся вона зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної