Не Зеленського: кого привітала з днем народження Маша Єфросиніна: "Їй не подобається ця цифра"

Телеведуча Маша Єфросиніна 25 січня святкує особливий день разом з рідною людиною – жінка привітала із 65-річчям свою маму Людмилу. Вона зізнається, що іменинниці не подобається дата, яку вона святкує.

І хоч сьогодні всі українці вітають з днем народження лідера своєї країни – Володимира Зеленського, Маша так і написала, що слова привітань нині окремо ще присвячує мамі.

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Вся стрічка сьогодні в одному імениннику! І він того вартий! Але я прокинулась рано вранці, щоб знайти троянди кольору бургунді заради цієї жінки! Моїй мамі сьогодні 65 років. Вона каже, що їй зовсім не подобається ця цифра… А я підводжу її до дзеркала і прошу подивитися на себе… Вона усміхається кокетливо. Так, вона знає, що прекрасна, що в її житті є любов. Що ми завжди будемо оберігати цю усмішку,

– каже Єфросиніна.

Телеведуча розповіла, що поїхала з Криму у самостійне життя, коли їй було 16 років. Але через 25 років вона знову живе з мамою, поки в країні триває повномасштабна війна і їй потрібна допомога з дітьми.

"Вона забрала на себе купу клопоту по Сашкові та дала мені можливість надалі присвячувати себе важливим справам. Вона зберігає моє серце в спокої за мою дитину, а я маю можливість допомагати іншим мамам повернути спокій в їх серця. Сьогодні наша Людочка – мій тил! І я нескінченно вдячна їй за це! З днем народження, наша неймовірна душа!" – щиро додала зіркова донька.



Маша Єфросиніна з мамою Людмилою / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, що Маша народилась у кримському Керчі у сім'ї Людмили та Олександра Єфросиніних, у неї також є молодша сестра Єлизавета. Батько дівчат був інженером-будівельником та помер у 2000 році. Зі святом свою маму також вирішила привітати молодша сестра Маші, яка начебто досі перебуває у Москві попри війну в Україні. Колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка опублікувала кілька інстаграм-сторіс, на яких також видну сестру Марію:

Єлизавета Ющенко привітала маму з 65-річчям / Фото з інстаграм-сторіс