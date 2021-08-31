Маша Єфросиніна поєднала білий жакет з костюм total black: відео в діловому образі

Останній місяць був для Маші Єфросиніної насичений зйомками. Так, ведуча продемонструвала безліч образів – вечірніх і ділових. Цього разу вона вразила класичним чорним костюмом, який поєднала з подовженим білим жакетом.

Новий діловий аутфіт Маша Єфросиніна показала у знімальному павільйоні. Після інтерв'ю з зірковим гостем ведуча ефектно продефілювала на камеру. У кадрі вона виглядала дуже ефектно.

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Стилісти ретельно попрацювали над образом знаменитості, адже він продуманий до деталей. Під класичні чорні штани прямого крою Єфросиніна одягла чорну сорочку, верхні ґудзики якої залишила розстібнутими. Стриманий look довершили туфлі на шпильках з блискучими шипами на ланцюжках.

Вбрання total black розбавив стильний подовжений жакет білого кольору. Світлий верх з широкими лацканами додав свіжості образу Маші Єфросиніної.

Волосся ведуча зібрала у низький хвіст, вклавши чубчик рівно. З аксесуарів на ній лише сережки з чорним каменем. Все для того, аби нічого не відволікало увагу від витончених рис обличчя зірки, які підкреслив насичений макіяж.

Останні образи Маші Єфросиніної