Маша Єфросиніна пояснила, чому чоловік забороняє їй повертатися в Україну з дітьми

Телеведуча Маша Єфросиніна до останнього не хотіла виїжджати з України. Спочатку вона переїхала до Львова, а тоді перебралася з дітьми до Варшави. Зараз зірка дуже хоче повернутися додому, але чоловік Тимур їй забороняє.

За словами Єфросиніної, кожні три дні вона заявляє чоловіку, що їде додому. Проте він благає її залишатися за кордоном, аби і в неї, і в дітей було нормальне життя. Крім того, Тимур помітив, що коли дружина виїхала подалі від повітряних тривог і вибухів, вона стала спокійнішою і красивішою.

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Чоловік Єфросиніної забороняє їй повертатися в Україну

Він сказав: "Ти повинна залишатися там, бо я почав бачити, що розгладилося твоє обличчя, що твої очі нарешті позбулися страху, паніки, того жаху за все, що відбувається, що я бачив, поки ми були на Заході України",

– пригадала Маша Єфросиніна слова Тимура.

Ба більше, телезірка вмовляє всіх українок не повертатися додому до перемоги, адже вважає, що тоді вони приїдуть з іншою енергією: "Ви повернетеся вже з живими поглядами, з живою енергією, щоб повертати Україну до життя".

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром: фото

Доречі, раніше Єфросиніна розповідала, що страждає через розлуку з чоловіком. Вперше за 20 років вони святкували річницю свого знайомства не разом. Однак складно не тільки ведучій, а й Тимуру, який вперше заплакав при дітях.