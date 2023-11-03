Маша Єфросиніна несподівано перевтілилась у білявку: її порівняли з Поляковою та Марченко
Джерело:Маша Єфросиніна
Телеведуча Маша Єфросиніна здивувала шанувальників відео, де позувала з білявим волоссям. Зірку засипали коментарями та порівняннями з іншими колегами.
Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала відео у незвичному образі на своїй сторінці. Вона перевтілилась у білявку та здивувала прихильників.
До слова У піджаку на голе тіло: Маша Єфросиніна еротично позувала на камеру і розбурхала мережу
Маша Єфросиніна у новому образі
Телезірка приміряла біле вбрання з об'ємними рукавами та прикрашенням з перлин, підкресливши тонку талію корсетом. Найбільше увагу прихильників привернула довга перука у білявому відтінку – такою Машу Єфросиніну ще не бачили.
Зірку стали порівнювати з іншими – Дашею Квітковою, Олею Поляковою та навіть Оксаною Марченко.
Отже, лідери хіт-параду коментарів з директу: Квіткова, Мати драконів, Оля Полякова, "помолодшала на 10 років". І, що сумно, Оксана Марченко… Безперечно, залишаюся брюнеткою!
– поділилась ведуча.
У коментарях прихильники продовжують ділитися враженнями від незвичного образу телеведучої. Також білява Маша Єфросиніна нагадала фанам Світлану Лободу й Ольгу Сумську.
- "Молодить", – прокоментувала Оля Полякова.
- "А я прочитав: "Полякова помолодшала на 10 років"", – пожартував Тарас Цимбалюк.
- "Перша думка, якого чорта в мене Марченко в стрічці";
- "Мені схожі на Кіру Найтлі у піратах. Якось посмішка стала наче іншою з цим кольором! Ви гарна у будь-якому образі";
- "А справді схожі на Марченко, тьфу, прости Господи. Ви богиня, і це не жарт";
- "Вам дуже йде насправді, але брюнетка - це 100% ваше";
- "А мені на Лободу схожа".
- "Мені трішки схожа на Олю Сумську".