Маша Єфросиніна несподівано перевтілилась у білявку: її порівняли з Поляковою та Марченко

Телеведуча Маша Єфросиніна здивувала шанувальників відео, де позувала з білявим волоссям. Зірку засипали коментарями та порівняннями з іншими колегами.

Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала відео у незвичному образі на своїй сторінці. Вона перевтілилась у білявку та здивувала прихильників.

До слова У піджаку на голе тіло: Маша Єфросиніна еротично позувала на камеру і розбурхала мережу

Маша Єфросиніна у новому образі

Телезірка приміряла біле вбрання з об'ємними рукавами та прикрашенням з перлин, підкресливши тонку талію корсетом. Найбільше увагу прихильників привернула довга перука у білявому відтінку – такою Машу Єфросиніну ще не бачили.

Зірку стали порівнювати з іншими – Дашею Квітковою, Олею Поляковою та навіть Оксаною Марченко.

Отже, лідери хіт-параду коментарів з директу: Квіткова, Мати драконів, Оля Полякова, "помолодшала на 10 років". І, що сумно, Оксана Марченко… Безперечно, залишаюся брюнеткою!

– поділилась ведуча.

У коментарях прихильники продовжують ділитися враженнями від незвичного образу телеведучої. Також білява Маша Єфросиніна нагадала фанам Світлану Лободу й Ольгу Сумську.