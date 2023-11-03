Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала видео в необычном образе на своей странице. Она превратилась в блондинку и удивила поклонников.
К слову В пиджаке на голое тело: Маша Ефросинина эротично позировала на камеру и взбудоражила сеть
Маша Ефросинина в новом образе
Телезвезда примерила белый наряд с объемными рукавами и украшением из жемчужин, подчеркнув тонкую талию корсетом. Наибольшее внимание поклонников привлек длинный парик в белокуром оттенке – такой Машу Ефросинину еще не видели.
Звезду стали сравнивать с другими – Дашей Квитковой, Олей Поляковой и даже Оксаной Марченко.
Итак, лидеры хит-парада комментариев из директа: Квиткова, Мать драконов, Оля Полякова, "помолодела на 10 лет". И, что грустно, Оксана Марченко… Безусловно, остаюсь брюнеткой!
– поделилась ведущая.
В комментариях поклонники продолжают делиться впечатлениями от необычного образа телеведущей. Также белокурая Маша Ефросинина напомнила фанам Светлану Лободу и Ольгу Сумскую.
- "Молодит", – прокомментировала Оля Полякова.
- "А я прочитал: "Полякова помолодела на 10 лет"", – пошутил Тарас Цымбалюк.
- "Первое мнение, какого черта у меня Марченко в ленте";
- "Мне похожи на Киру Найтли в пиратах. Как-то улыбка стала как бы другой с этим цветом! Вы хороша в любом образе";
- "А действительно похожи на Марченко, тьфу, прости Господи. Вы богиня, и это не шутка";
- "Вам очень идет на самом деле, но брюнетка – это 100% ваше";
- "А мне на Лободу похожа".
- "Мне немного похожа на Олю Сумскую".