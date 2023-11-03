Телеведущая Маша Ефросинина опубликовала видео в необычном образе на своей странице. Она превратилась в блондинку и удивила поклонников.

К слову В пиджаке на голое тело: Маша Ефросинина эротично позировала на камеру и взбудоражила сеть

Маша Ефросинина в новом образе

Телезвезда примерила белый наряд с объемными рукавами и украшением из жемчужин, подчеркнув тонкую талию корсетом. Наибольшее внимание поклонников привлек длинный парик в белокуром оттенке – такой Машу Ефросинину еще не видели.

Звезду стали сравнивать с другими – Дашей Квитковой, Олей Поляковой и даже Оксаной Марченко.

Итак, лидеры хит-парада комментариев из директа: Квиткова, Мать драконов, Оля Полякова, "помолодела на 10 лет". И, что грустно, Оксана Марченко… Безусловно, остаюсь брюнеткой!

– поделилась ведущая.

В комментариях поклонники продолжают делиться впечатлениями от необычного образа телеведущей. Также белокурая Маша Ефросинина напомнила фанам Светлану Лободу и Ольгу Сумскую.