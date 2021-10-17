Маша Єфросиніна гуляла Києвом у брендовому образі: фото у шкіряному пальті та гольфі від Fendi
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна відвідала останній "Кураж" в Києві. Для виходу у світ вона обрала брендовий образ. Чи не найдорожчим елементом look став гольф від бренду Fendi за 18 тисяч гривень.
42-річна Маша Єфросиніна обожнює виглядати стильно. Останній її вихід став тому підтвердженням. У своєму образі зірка поєднала трендові кольори цієї осені.
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Брендовий образ Маші Єфросиніної
Основою її аутфіту став молочний костюм від української дизайнерки Олени Буреніної. Це безрукавка з вирізами на талії та штани прямого крою зі стрілками.
Під стильний верх Маша Єфросиніна підібрала напівпрозорий гольф від італійського бренду Fendi. Бежева водолазка розшита логотипом модного дому – літерами FF. Її вартість на офіційному сайті становить 510 фунтів стерлінгів – понад 18 тисяч гривень.Зазначимо, у гардеробі Маші Єфросиніної вдосталь речей від Fendi. Наприклад, влітку вона з'являлась у шовкових штанах за 32 тисячі гривень.
У прохолодний осінній день ведуча накинула шкіряне пальто шоколадного відтінку. Його Єфросиніна знайшла в колекції українського бренду POUSTOVIT. У тон до класичного тренча вона підібрала туфлі з квадратним носком.
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