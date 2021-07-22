Маша Єфросиніна в чорному піджаку зачарувала красою: фото нового образу

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре зачарувала шанувальників красою. Вона позувала на камеру в чорному піджаку, з елегантною зачіскою та бездоганним макіяжем.

Маша Єфросиніна є прикладом для багатьох українських жінок. Вона щоразу приголомшує вишуканими манерами, відчуттям стилю, жіночністю та ніжністю.

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Нові фото Маші Єфросиніної

Днями телеведуча оприлюднила нові фотографії. Вона позувала на камеру, сидячи в елегантному чорному піджаку, під який одягнула білу кофту. Оскільки Маша сфотографувалася не в повний зріст, то не видно, з яким низом вона поєднала таке вбрання.

Серед прикрас вишуканий образ Єфросиніної доповнювала лаконічна підвіска з камінчиком. Особливу увагу ведуча приділила зачісці та макіяжу, над якими попрацювали візажисти. Її коротке волосся вклали в локони, на повіки нанесли коричневі тіні та чорну стрілочку, а губи підкреслили матовою помадою. Також привертає увагу бездоганний контуринг, який довершив вишуканий макіяж.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Маша поділилася двома варіантами однієї світлини – кольоровим і чорно-білим. У коментарях підписники зірки засипають її компліментами.