Маша Єфросиніна з чоловіком знялася в рекламі: романтичне відео
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Телеведуча Маша Єфросиніна презентує нову колекцію домашнього одягу Mashsh. Оскільки вона присвячена Дню святого Валентина, то зірка знялася в рекламі разом із коханим.
Маша Єфросиніна створила власний бренд домашнього одягу, щоб змотивувати жінок бути привабливими не лише під час виходів на вулицю, а й вдома. Це допоможе почуватися впевнено та завжди відчувати любов до себе.
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Нова колекція одягу від Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна приготувала нову колекцію Mashsh Valentine, позиції якої кожен охочий зможе придбати з 10 лютого. Традиційно, ведуча самостійно знялася в рекламі власного бренду.
Оскільки нова колекція буде святковою, то Маша залучила до рекламної зйомки коханого Тимура. Вона разом із чоловіком щиро усміхалася, обіймалася й танцювала на камеру. На зйомці зірка продемонструвала піжаму з нової колекції. Вона була червоного кольору та складалася з сорочки та штанів. Це вбрання чудово підійде не лише для сну, а й для того, щоб комфортно та звабливо почуватися вдома. Волосся для зйомки Єфросиніна вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний насичений макіяж.
Маша Єфросиніна знялася в рекламі з чоловіком: дивіться відео онлайн
У коментарях шанувальники ведучої засипали її та чоловіка компліментами.
- "Які ви красиві! Обожнюю вашу пару!"
- "Такі щирі!"
- "Маріє, ви неймовірно красива пара! Будьте щасливі!"
- "Як все гарно!"
- "Машо, ви як соковита ягідка! Вам дуже личить!"