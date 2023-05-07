Марія Бурмака присвятила щемку пісню про кохання парі захисників, що одружились на "Азовсталі"
Джерело:Марія Бурмака
Співачка Марія Бурмака презентувала пісню про кохання пари, що одружилась на "Азовсталі". Мовиться про Валерію Каприленко та воїна Андрія Суботіна.
Захисниця Маріуполя Валерія "Нава" Суботіна вийшла заміж за Андрія "Бороду" 5 травня, а через 2 дні воїн загинув, захищаючи Україну. Співачка Марія Бурмака заспівала пісню про їхнє кохання.
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Бурмака присвятила пісню парі з "Азовсталі"
Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь", тоді як Марія Бурмака стала виконавицею цієї композиції.
Це неймовірно щемка історія. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором. А пам’ять про Андрія залишиться у віках. Пам’ять про героя. 5 травня – річниця весілля Андрія і Валерії. Саме тому прем’єра пісні і відео заплановано в цей день,
– поділилась Марія Бурмака.
"7 травня 2022 року Андрія не стало. Всього три дні щастя було відміряно цим світлим людям, нашим українським героям. Їх подвиг завжди залишиться в наших серцях".
Марія Бурмака – "Кохання сталь": дивіться відео онлайн
Зауважимо, 10 квітня речниця полку "Азов", захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія "Нава" Карпиленко (Суботіна) повернулась в Україну під час обміну полоненими.
Тиждень тому, 30 квітня, Валерія привітала загиблого чоловіка з Днем прикордонника. Вона згадала, як Андрій "Борода" залишився захищати Маріуполь з кількома побратимами. Та не хотів йти у шпиталь, коли отримав поранення – одразу повернувся на позиції.