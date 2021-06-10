Телеведуча Марічка Падалко зробила щеплення від коронавірусу китайською вакциною

45-річна українська ведуча Марічка Падалко зробила щеплення від коронавірусу. Вона обрала китайську вакцину CoronaVac, яку схвалила ВООЗ, але не визнає Європейський Союз.

Знаменитість пояснила, що вакцинувалася разом з колегами-журналістами, скориставшись опцією від МОЗ про масове щеплення колективів від 50 працівників. На друге щеплення китайським препаратом CoronaVac Марічка Падалко чекатиме від 21 до 28 днів, а поки ділиться з шанувальниками промовистим фото, зробленим під час процедури.

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Отримала першу дозу щеплення від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac,

– оголосила Марічка Падалко.

Ведуча запевнила, що не боялася вакцинуватися препаратом, який не схвалив ЄС, адже це питання часу. Вона довіряє головному санітарному лікарю Ігорю Кузіну, який стверджує, що китайський CoronaVac і британський Covishield Європа визнає незабаром. Марічка Падалко акцентувала, що американська вакцина Pfizer наразі доступна в Україні лише пріоритетним групам населення.

"Моя мама, викладач ВНЗ, чекає на щеплення Pfizer разом зі своїми колегами по університету найближчими днями", – розповіла телеведуча. Вона додала, що почувається добре та сподівається, що так буде й надалі. Річ у тому, що вже за три дні, 13 червня, Марічка Падалко планує бігти півмарафон в Одесі.

Нагадаємо, у серпні минулого року Марічка Падалко перехворіла на коронавірус разом з двома дітьми: