Телеведуча Марічка Падалко зробила щеплення від коронавірусу китайською вакциною

45-річна українська ведуча Марічка Падалко зробила щеплення від коронавірусу. Вона обрала китайську вакцину CoronaVac, яку схвалила ВООЗ, але не визнає Європейський Союз.
Знаменитість пояснила, що вакцинувалася разом з колегами-журналістами, скориставшись опцією від МОЗ про масове щеплення колективів від 50 працівників. На друге щеплення китайським препаратом CoronaVac Марічка Падалко чекатиме від 21 до 28 днів, а поки ділиться з шанувальниками промовистим фото, зробленим під час процедури.
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Отримала першу дозу щеплення від COVID-19 китайською вакциною CoronaVac,
– оголосила Марічка Падалко.
Ведуча запевнила, що не боялася вакцинуватися препаратом, який не схвалив ЄС, адже це питання часу. Вона довіряє головному санітарному лікарю Ігорю Кузіну, який стверджує, що китайський CoronaVac і британський Covishield Європа визнає незабаром. Марічка Падалко акцентувала, що американська вакцина Pfizer наразі доступна в Україні лише пріоритетним групам населення.
"Моя мама, викладач ВНЗ, чекає на щеплення Pfizer разом зі своїми колегами по університету найближчими днями", – розповіла телеведуча. Вона додала, що почувається добре та сподівається, що так буде й надалі. Річ у тому, що вже за три дні, 13 червня, Марічка Падалко планує бігти півмарафон в Одесі.
Нагадаємо, у серпні минулого року Марічка Падалко перехворіла на коронавірус разом з двома дітьми:
- ведуча важко переносила хворобу. Вона мала високу температуру, сильний кашель, м'язові та головні болі, через які не спала ночами й пила знеболювальні;
- згодом знаменитість повідомила, що зарано раділа одужанню. COVID-19 вплинув на шлунково-кишковий тракт. Падалко страждала від інтоксикації організму та лежала під крапельницями.