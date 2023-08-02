Марічка Падалко поїхала у відпустку з дітьми та чоловіком-військовим: де відпочиватиме сім'я

Чоловік української телеведучої Марічки Падалко Єгор Соболєв тривалий час служить у лавах ЗСУ. Відтак він доволі рідко бачиться з дітьми та дружиною. Однак, днями його відпустили додому в 10-денну відпустку. Тож родина вирішила провести цей час разом.

Ведуча опублікувала фото зі своїми дітьми та повідомила про відпустку чоловіка, який нещодавно отримав підвищення. Вся сім'я вирішила поїхати на Закарпаття.

Не пропустіть Живу зі страхом втратити кохану людину, – Маша Єфросиніна розповіла, як чекає чоловіка з фронту

Марічка Падалко з сім'єю поїхала на відпочинок

На кадрах, які жінка поширила в мережі, видно її з трьома дітьми. Марія, Катерина і Михайло з мамою сидять на тлі парку. Вони позують усміхаючись, та виглядають щасливими. Марічка Падалко зазначила, що довго вагалася, чи потрібно їхати на відпочинок, коли так багато важливих справ. Втім, вирішила, що, за можливості, треба проводити час з сім'єю, бо діти дуже швидко ростуть.

Підлітки швидко виростають, і лічені роки лишаються на спільний час з батьками. Ми не хочемо пропустити те, що залишилося. Адже вже багато пропустили останнім часом,

– написала під фото ведуча.

Реакція мережі

В коментарях під фото підписники побажали сім'ї гарно провести час, адже вони на це заслуговують:

"Гарного вам відпочинку";

"Це правильне рішення! Гарного відпочинку у родинному колі";

"Радію, що ви відпочиваєте разом. Це так цінно";

"Гарного та повноцінного відпочинку. Набирайтесь сил, позитивної енергії та гарних емоцій";

"Які ж ви натхненні та класні. Відпочиньте від душі";

"Ви на це заслуговуєте".

Нагадаємо, у червні цього року Марічка та її діти вперше за вісім місяців зустрілися з татом, який воює на фронті. У Київ чоловік повернувся на декілька днів, щоб виконати одне з завдань керівництва.