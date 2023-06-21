Діти Марічки Падалко вперше за 8 місяців зустрілися з батьком, який служить в ЗСУ: чуттєве відео
Джерело:Марічка Падалко
Українська журналістка Марічка Падалко в соціальних мережах поділилася відео, на якому її дочки Марія та Катерина зустрілися з батьком після 8 місяців розлуки.
Для дівчат було несподіванкою побачити тата, оскільки вони не знали, що він на декілька днів повернувся у Київ. У столицю захисник приїхав, щоб виконати одне з завдань керівництва.
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Як пройшла зустріч дітей Марічки Падалко з батьком
Марія та Катерина поверталися додому, де на вокзалі їх повинні були зустріти мама та брат. Втім, несподівано, в натовпі дівчата побачили свого батька Єгор Соболєва, який з перших днів великої війни служить в ЗСУ. Як повідомила Марічка Падалко, її чоловік у робочих питаннях приїхав до Києва на два дні.
Дівчата 8 місяців не бачили батька. Вони знали, що на вокзалі в Києві ми зустрінемо їх із Міхою, але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забрати дрони,
– пояснила телеведуча.
Зазначимо, що Єгор Соболєв брав участь у боях за Ірпінь ще на початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року він зробив сім'ї сюрприз, приїхавши додому. З того часу захисник майже не з'являвся на публіці та не розповідав про службу. Наразі невідомо, на якому напрямку він захищає Україну.
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