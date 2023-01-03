Королева Данії Маргрете II згадала про українців у новорічному привітанні: важливі слова

Найстаріший монарх Європи, 82-річна Маргрете II, звернулась до підданих у Новий рік, розпочавши своє привітання зі словами любові до українців. Вона побажала, аби в 2023-му закінчилась війна і "прекрасна країна розквітла".

За словами данської королеви, бачити страждання українців, яких прийняла зокрема її країна, їй особливо важко та обурливо. Вона каже, що українці продовжують героїчно боротися за свою свободу, справляючи велике враження на всіх.

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Мої перші новорічні вітання сьогодні присвячені українцям у Данії та всьому українському народу. Нехай закінчиться ця жахлива війна, а ваша горда й прекрасна країна знову розквітне,

– сказала королева, нагадавши про велике вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Зокрема Маргрете II розповіла про біженців, які приїхали шукати порятунку у Данію, та сказала, що допомога одне одному запалює світло у темряві, і "це найменше, що ми можемо зробити".

"Багато людей відкрили (для українців, – 24 канал) свої домівки, робочі місця, футбольні клуби – і серця. Коли ми допомагаємо один одному, ми приносимо світло в темряву. Це найменше, що ми можемо зробити. Багато біженців – це жінки й діти. Вони, звичайно, сильно переживають за своїх рідних, але попри це, багато з них мають сильне бажання забезпечити себе та створити для дітей якомога більш нормальне повсякденне життя. Всі вони сподіваються, що зможуть якомога швидше повернутися додому", – наголосила королева Данії.

Маргрете ІІ у привітанні також додала, що криза, викликана війною, нагадує "енергетичну та інфляційну кризу 1970-х років".

"Як і тоді, багато компаній відчувають тиск. Тоді важкі часи означали, що нам довелося робити багато речей по-новому, і ми на деякий час отримали нові звички; але люди справлялися з труднощами, і суспільство рухалося далі. Ми робимо це й цього разу; однак ми повинні озброїтися терпінням і допомагати один одному", - відзначила правителька.

Варто додати, що королеву у коментарях розкритикували за її рішення позбавити своїх онуків королівських титулів, яке вона виголосила у новорічному привітанні. Тепер діти представника данської королівської родини принца Йоахіма більше не є принцами чи принцесами. Своє рішення вона аргументувала тим, щоб дозволити 23-річному Ніколаю, 20-річному Феліксу, який народився від першого шлюбу Йоахіма, а також 13-річному Генріку та 10-річній Афіні жити спокійним життям без королівських зобов'язань. Натомість їхній батько, принц Йоахім, торік публічно висловився проти рішення своєї матері. Він сказав, що його діти постраждали через рішення бабусі та втратили свою "індивідуальність".