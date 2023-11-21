Пропагандистка Симоньян грубо образила "Міс Всесвіт Україну" та оббрехала ЗСУ

Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян б'є всі рекорди з генерування одіозних висловлювань. Тепер вона вирішила висловитися про конкурс краси "Міс Всесвіт" і навмисне образила представницю України.

Після фіналу "Міс Всесвіт" Маргаріта Симоньян вирішила, що світ потребує її думки з приводу конкурсу краси, де вона об'єктивно не є експертом. Пропагандистка похвалила переможницю та образила українку у своїй програмі, пише 24 Канал.

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Пропагандистка Симоньян пробила чергове дно

Чомусь Маргаріта не згадала про учасницю з Росії, яка теж не увійшла до числа найкращих. Натомість Симоньян видала дискримінаційну заяву та грубо висловилась про українку та трансгендерних жінок, яким цього року вперше дозволили брати участь у конкурсі.

Ось ця красуня у жахливо нерівній боротьбі дивом обійшла українку та навіть трансгендерів й інших учасниць. Можливо, це востаннє у житті, коли іскорка розуму таки перемогла, попри те, що українська дівчина вийшла з якимсь немовлям, яке, за загальним визнанням, схоже на голову свині,

– заявила пропагандистка.

Національний костюм Ангеліни Усанової "Берегиня-мати" викликав у Маргаріти Симоньян обурення. Вона оббрехала ЗСУ та звинуватила їх у "вбивстві дітей". Пропагандистка не тільки лицемірно бреше, а ще й замовчує реальні факти (що притаманно російським "журналістам") – як Росія викрадає українських дітей, як були доведені неодноразові злочини російських військових.

"Вона в такий спосіб демонструвала, що захищає дітей? Такий був посил? Але сама Україна та ця українка чудово знають, що від рук українських військових загинуло багато дітей", – сказала Симоньян.

Що відомо про "Міс Всесвіт 2023"

На конкурсі краси цього року перемогла представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос.

Ангеліна Усанова не увійшла до списку топ-20, але змогла потрапити в десятку лідерів у номінації Voice of Change. Її національний костюм створила команда МÜ production. Кожна деталь "Берегині-матері" має свою символіку. На руках Ангеліна тримала янголятко, як символ неоціненного життя кожної дитини. Вбрання присвячене всім матерям України.