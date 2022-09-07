Моєї мами немає в цьому списку, – Андрій Бєдняков про жертв серед мирних у Маріуполі

Ведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Зараз міста просто немає, російські окупанти знищили його. Чоловік поділився, скільки, на його думку, жертв серед мирного населення є зараз.

У квітні в Маріуполі померла мама Андрія Бєднякова. Жінка декілька тижнів перебувала в облозі росіян і впала в кому. Через російських окупантів ведучий не зміг попрощатися з найріднішою.

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Скільки жертв серед мирних є у Маріуполі

Мама Андрія стала однією з тих, чиє життя забрала ця жорстока війна. Вулиці рідного міста Бєднякова опустіли. Тепер там немає можливості нормально жити. "Русскій мір" у Маріуполі видно дуже добре. За офіційними даними російські загарбники вбили в Маріуполі близько 87 тисяч людей. Це кожен п'ятий мешканець міста. Андрій Бєдняков сказав, що жертв може бути більше. До прикладу, його мами в цьому списку немає.

Мені розповідали, що навіть їздили крематорії, де спалювали людей. Моєї мами, яка померла під час війни, в цьому списку немає. Тому, жертв може бути ще більше. Таких людей є багато. Як рахують ці списки я не знаю. Там же ще було багато сіл поряд з Маріуполем,

– поділився Андрій.

Люди у зруйнованому Маріуполі / Фото з інстаграму Бєднякова

Бєдняков боляче переживав окупацію рідного міста, смерть мами. Росіяни роблять все для того, щоб українці все більше ненавиділи їх. Є ті, кому вдалося вибратися з блокади, а є й ті, хто досі перебуває в окупованому Маріуполі, де немає жодних комунікацій. Однак навіть попри це залишаються люди, які досі чекають на прихід "русского міра".

Нагадаємо, сотні захисників Маріуполя досі перебувають в російському полоні. Майже 4 місяці вони чекають на обмін, однак він все ніяк не відбувається. Рідні захисників закликають світ не забувати полонених і визволити їх з російського пекла. 29 липня в Оленівці відбувся теракт, під час якого загинули наші військовополонені. Серед них були ті, кого евакуювали з "Азовсталі". 6 вересня їхні рідні зібрали у Києві на Софіївській площі, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. Таким чином вони також заявляють міжнародній спільноті про необхідність якнайшвидше розслідувати цей злочин. Фоторепортаж 24 каналу дивіться за посиланням.