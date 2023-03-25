Зашквар року, – MamaRika емоційно прокоментувала зникнення Олега Винника

"Улюбленця всіх жінок" Олега Винника не чути й не видно вже майже рік. Він виїхав у Берлін нібито на лікування, а його фонд "Вовчиця" допомагає ЗСУ. Однак MamaRika вважає позицію співака "зашкваром року".

MamaRika стала гостею подкасту львівських стендап-коміків й емоційно згадала про Олега Винника. Його зникнення під час повномасштабної війни відверто шокувало співачку.

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MamaRika назвала Винника "зашкваром року"

Бл*, Винник – це взагалі! Я в шоці. Давай потім про це поговоримо, тому що в мене шок. Олезя – просто зашквар року,

– прокоментувала MamaRika.

Однак до цієї теми вони більше не поверталися.

MamaRika на STAND UP Battle Podcast / Скриншот з відео

Нагадаємо, що сам Олег Винник не виходить у соцмережі з 24 квітня 2022 року. У його фан-клубі запевняють, що він "дуже переживає за Україну, йому болить за все, що тут відбувається, але його стан здоров'я не дуже дозволяє йому бути в публічному просторі". Ба більше, артист не збирає гроші на благодійних концертах, бо "стояти на сцені не може".

Близький друг Винника – настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач – теж коментував, що в нього "серйозні проблеми зі здоров'ям", через які він не може навіть приїхати до нього на причастя. На цьому ще в липні 2022 року наголошував й адвокат співака, але на що саме хворіє Олег Винник, досі ніхто не знає.