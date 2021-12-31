MamaRika показала теплі сімейні фото з чоловіком і сином: зворушливі кадри біля ялинки

Українська співачка MamaRika напередодні Нового року поділилась зворушливими сімейними фото. Вона зауважила, що цього року отримала найважливіший подарунок за все життя.

Відома українська співачка MamaRika опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі нові фото. Серія миловидних кадрів підкорила мережу.

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Нові сімейні фото MamaRika

Перед Новим роком виконавиця влаштувала теплу сімейну фотосесію. MamaRika позувала перед камерою з чоловіком Сергієм, сином Давідом та чотирилапим улюбленцем на тлі ялинки.

Зірка не підбирала розкішного образу, а позувала у повсякденному вбранні. Оскільки головним на фото були не аутфіти, а щасливі обличчя подружжя.

Підсумки кажете? На цих фото найкраще що сталося зі мною не тільки за останній рік, а за все життя. Люблю до неба і назад… В мене все,

– поділилась співачка.



MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки



MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки

Нові сімейні фото MamaRika зворушили мережу. Шанувальники діляться враженнями від кадрів у коментарях: