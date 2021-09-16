MamaRika поділилась новим чуттєвим фото з чоловіком і сином

Українська співачка MamaRika рідко ділиться фотографіями з чоловіком, а ще рідше - з новонародженим сином. Та днями вона зачарувала шанувальників сімейним знімком.

Успішна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі нову зворушливу світлину. Зазначимо, що синові артистки та гумориста Сергія Середи – близько півтора місяця.

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Сімейне фото MamaRika

Виконавиця позувала перед камерою разом з чоловіком, якого ніжно поцілувала, та новонародженим сином, якого тримала на руках. Його обличчя MamaRika поки що показувати на широку аудиторію не планує.

Співачка постала у сірій футболці оверсайз та широких штанах темнішого відтінку. Вона доповнила повсякденний образ яскравими деталями – сережками-кільцями та масивним ланцюжком на шиї. Зірка зібрала волосся у високий хвіст та зробила на обличчі ніжний макіяж.

Чоловік MamaRika також обрав сіру футболку, але білі штани. Натомість син знаменитості був одягнений у білосніжне вбрання.



MamaRika з чоловіком і сином / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Шанувальники у захваті від нової сімейної світлини MamaRika. Вони засипають виконавицю вподобаннями та коментарями: